Kesaksian Ketua RT Soal Pelaku Mutilasi Jasad Dalam Karung di Tanah Merah Depok

jabar.jpnn.com, DEPOK - Tim Reserse Mobil (Resmob) dan Laboratorium Forensik (Labfor) Polda Metro Jaya menggelar olah tempat kejadian perkara (TKP) di sebuah rumah kontrakan di RT 03/RW 05, Kecamatan Cipayung, Kota Depok, Rabu (5/8/2026).

Lokasi tersebut diduga menjadi tempat terjadinya tindak pidana dalam kasus penemuan jasad yang sebelumnya ditemukan terbungkus karung di kawasan Tanah Merah, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok.

Ketua RT 03, Aris mengatakan rumah kontrakan tersebut telah ditempati oleh pria berinisial S (26) selama beberapa bulan.

Menurut Aris, dirinya beberapa kali melihat korban, Kunaefi (51), berada di rumah kontrakan tersebut. Ia sempat mengira korban merupakan orang yang menyewa rumah itu.

“Saya kira malah yang mengontrak di sini korban, ternyata pelaku yang tinggal di sini,” kata Aris.

Ia menyebut korban diduga cukup sering datang ke lokasi tersebut. Saat melakukan kegiatan pemantauan lingkungan, Aris mengaku telah bertemu korban di sekitar rumah kontrakan itu sebanyak dua kali.

“Sepertinya korban sering datang. Karena, saat saya berkeliling sudah dua kali selalu bertemu dengan korban,” ujarnya.

Aris menuturkan, berdasarkan informasi yang diterimanya, S dan korban saling mengenal serta disebut berencana merintis usaha bersama.