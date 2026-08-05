Polisi Olah TKP Kontrakan di Cipayung Depok, Diduga Berkaitan dengan Kasus Mutilasi Jasad Dalam Karung

jabar.jpnn.com, DEPOK - Tim Resmob bersama Laboratorium Forensik (Labfor) Polda Metro Jaya menggelar olah tempat kejadian perkara (TKP) di sebuah rumah kontrakan di RT 03 RW 05, Kelurahan Cipayung, Kecamatan Cipayung, Kota Depok, Rabu (5/8).

Lokasi tersebut diduga berkaitan dengan penyelidikan kasus mutilasi, yang jasad korbannya ditemukan terbungkus karung di kawasan Tanah Merah, Pancoran Mas.

Berdasarkan pantauan di lokasi, tim penyidik tiba pada siang hari dan langsung menuju lantai dua bangunan kontrakan untuk melakukan pemeriksaan.

Proses olah TKP dilakukan sebagai bagian dari rangkaian penyelidikan guna mengumpulkan barang bukti dan mengungkap kronologi peristiwa.

Ketua RT 03, Aris, mengatakan penghuni kontrakan tersebut mulai menempati rumah sekitar enam hingga tujuh bulan lalu.

Ia mengaku sempat bertemu dengan penghuni saat melakukan kegiatan keliling lingkungan pada bulan Ramadan.

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"Saya bertemu sekitar enam atau tujuh bulan yang lalu saat kegiatan Ramadan. Waktu itu saya bertemu dengan korban dan juga pelaku," ujar Aris di lokasi.

Menurut Aris, sebagai warga baru, penghuni kontrakan diminta segera melapor kepada pengurus lingkungan dengan melengkapi dokumen administrasi.