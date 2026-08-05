Kasus Jasad dalam Karung di Tanah Merah Depok Temukan Titik Terang, Polisi Tangkap Terduga Pelaku di Banten

jabar.jpnn.com, DEPOK - Subdirektorat Reserse Mobil (Subdit Resmob) Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Metro Jaya mengamankan seorang pria berinisial S (26 tahun) yang diduga terlibat dalam kasus pembunuhan dan mutilasi terhadap Kunaefi (51 tahun), warga Kelurahan Bojong Pondok Terong, Kecamatan Cipayung, Kota Depok.

Korban sebelumnya ditemukan dalam kondisi tidak utuh dan terbungkus karung di kawasan Tanah Merah, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok.

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan, pengungkapan kasus tersebut berawal ketika warga menemukan sebuah karung mencurigakan di kawasan Tanah Merah pada 24 Juli 2026.

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Pada saat itu, warga menduga karung tersebut berisi sampah. Sehari kemudian, pada 25 Juli 2026, istri korban melaporkan suaminya yang tidak kunjung pulang sebagai orang hilang ke Polres Metro Depok.

“Selanjutnya, pada Selasa, 4 Agustus 2026 sekitar pukul 15.30 WIB, seorang warga membakar karung tersebut hingga terlihat bagian tubuh manusia di dalamnya,” ujar Budi dalam keterangan resminya.

Polisi kemudian melakukan identifikasi terhadap korban serta mengumpulkan keterangan dari sejumlah saksi.

Berbekal laporan orang hilang dan hasil penyelidikan, Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya mengidentifikasi terduga pelaku.

S kemudian diamankan di wilayah Panimbang, Kabupaten Pandeglang, Banten.