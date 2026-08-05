Polisi Masih Menyelidiki Kasus Pembakaran Bendera Merah Putih di Andir Bandung

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Seorang pria berjaket hoodie terekam kamera CCTV melakukan aksi dengan membakar bendera merah putih, yang dibentangkan di rumah salah seorang warga di Gang Moch Fatah, Kelurahan Maleber, Kecamatan Andir, Kota Bandung.

Rekaman detik-detik pria tersebut membakar bendera pun tersebar di media sosial.

Dalam rekaman yang beredar, pria tersebut sempat melihat kondisi lingkungan, sebelum melakukan aksi pembakaran bendera.

Setelah itu, pria tersebut nampak mengeluarkan korek api gas, dan langsung menyulutkan api, ke bendera yang terbentang di rumah warga.

Menanggapi kejadian itu, Kasat Reskrim Polrestabes Bandung AKBP Anton mengatakan saat ini, ia tengah lakukan penyelidikan terkait dengan kejadian tersebut.

"Terkait adanya kejadian kemarin ya, ada diduga pembakaran bendera ya pada dini hari, saat ini sudah dilakukan penyelidikan," kata Anton, Rabu (5/8/2026).

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Disinggung aksi pembakaran yang dilakukan pelaku, lebih dari satu kali dengan tempat yang berbeda, Anton belum dapat memastikan hal tersebut.

"Ya memang ada indikasi kemiripan dengan ada di satu TKP lainnya juga ya, di wilayah Polsek Astana Anyar juga ya yang ada kemiripan. Tapi kami lagi pastikan apakah memang sama pelakunya atau belum, atau tidak seperti itu," ujarnya.