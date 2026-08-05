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Polisi Periksa Sejumlah Saksi Terkait Penemuan Jasad dalam Karung di Pancoran Mas Depok

Rabu, 05 Agustus 2026 – 08:00 WIB
Polisi Periksa Sejumlah Saksi Terkait Penemuan Jasad dalam Karung di Pancoran Mas Depok - JPNN.com Jabar
Potret lokasi penemuan jenazah dalam karung di kawasan Tanah Merah Kavling, Kelurahan Pancoran Mas, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok. Foto: Lutviatul Fauziah/JPNN

jabar.jpnn.com, DEPOK - Kepolisian telah memeriksa dua orang saksi terkait penemuan jasad yang ditemukan dalam karung di wilayah Pancoran Mas, Kota Depok, pada Rabu (5/8/2026).

Kasi Humas Polres Metro Depok AKP Hendra mengatakan, pemeriksaan terhadap para saksi dilakukan untuk mengumpulkan keterangan dan membantu proses penyelidikan.

“Dua orang saksi sudah diperiksa. Yang pertama mengetahui,” ujar Hendra, Rabu (5/8/2026).

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Selain memeriksa saksi, polisi masih melakukan serangkaian penyelidikan untuk mengungkap identitas korban dan mengetahui peristiwa yang melatarbelakangi penemuan jasad tersebut.

Menurut Hendra, jasad korban telah dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk menjalani pemeriksaan autopsi.

“Korban sedang dilakukan autopsi di RS Polri,” katanya.

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Hendra menambahkan, identitas korban hingga kini masih dalam proses pencarian.

Petugas juga masih bekerja di lapangan untuk mengumpulkan informasi dan mengungkap kasus tersebut.

Polisi memeriksa dua saksi terkait penemuan jasad dalam karung di Pancoran Mas, Depok. Korban diautopsi di RS Polri dan identitasnya masih dicari
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