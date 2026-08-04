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Penemuan Jasad Terbungkus Karung Gegerkan Depok, Sebagian Tubuh Korban Belum Ditemukan

Selasa, 04 Agustus 2026 – 22:00 WIB
Penemuan Jasad Terbungkus Karung Gegerkan Depok, Sebagian Tubuh Korban Belum Ditemukan - JPNN.com Jabar
Potret lokasi penemuan jenazah dalam karung di kawasan Tanah Merah Kavling, Kelurahan Pancoran Mas, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok. Foto: Lutviatul Fauziah/JPNN

jabar.jpnn.com, DEPOK - Kepolisian mengungkap kondisi awal penemuan jasad yang terbungkus karung di kawasan Tanah Merah Kavling, Kelurahan Pancoran Mas, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, Selasa (4/8).

Saat ditemukan, warga sempat mengira karung tersebut berisi sampah.

Kasat Reskrim Polres Metro Depok, AKBP Made Gede Oka Utama, mengatakan laporan mengenai penemuan tersebut diterima polisi sekitar pukul 16.00 WIB.

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Setelah menerima informasi, petugas segera mendatangi lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) dan penyelidikan.

Made menjelaskan, jasad korban saat ditemukan berada di dalam karung beras.

"Untuk kondisi awal ditemukan, korban berada dalam karung beras," ujar Made kepada wartawan di lokasi, Selasa malam.

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Menurutnya, sebelum diketahui berisi jasad, warga sempat mengira karung tersebut merupakan tumpukan sampah sehingga dibakar.

"Pada saat proses pembakaran tersebut, warga melihat potongan tubuh korban," katanya.

Polisi mengungkap kondisi awal penemuan jasad terbungkus karung di Pancoran Mas, Kota Depok. Warga sempat mengira karung berisi sampah
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