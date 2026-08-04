Heboh Penemuan Jasad Tidak Utuh dalam Karung di Depok, Polisi Selidiki Identitas Korban

jabar.jpnn.com, DEPOK - Warga Kelurahan Pancoran Mas, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, digegerkan dengan penemuan jasad dalam kondisi tidak utuh yang terbungkus karung di kawasan Tanah Merah Kavling, Selasa (4/8).

Kasat Reskrim Polres Metro Depok, AKBP Made Gede Oka Utama mengatakan pihak kepolisian menerima laporan dari masyarakat sekitar pukul 16.00 WIB terkait penemuan tersebut.

"Setelah mendapatkan informasi, kami langsung melakukan rangkaian penyelidikan, yaitu olah tempat kejadian perkara (TKP)," ujar Made Gede Oka Utama di lokasi, Selasa (4/8) malam.

Selain melakukan olah TKP, penyidik juga telah meminta keterangan dari sejumlah warga yang pertama kali menemukan jasad tersebut.

"Kami juga melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang menemukan korban di lokasi kejadian," katanya.

Hingga saat ini, polisi masih berupaya mengungkap identitas korban. Proses identifikasi dilakukan setelah jasad dievakuasi dari lokasi penemuan.

"Korban telah kami evakuasi dan dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk penanganan awal sekaligus proses identifikasi," ujar Made.

Polres Metro Depok masih melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mengungkap identitas korban serta mengetahui kronologi dan penyebab pasti kejadian tersebut.