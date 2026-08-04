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Penemuan Jasad Tidak Utuh Gegerkan Warga Pancoran Mas Depok, Ditemukan di Dalam Karung!

Selasa, 04 Agustus 2026 – 19:00 WIB
Penemuan Jasad Tidak Utuh Gegerkan Warga Pancoran Mas Depok, Ditemukan di Dalam Karung! - JPNN.com Jabar
Polisi saat melakukan olah TKP di lokasi penemuan jasad. Foto : Lutviatul Fauziah/jpnn

jabar.jpnn.com, DEPOK - Warga di kawasan Tanah Merah, Kelurahan Pancoran Mas, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, digegerkan dengan penemuan jasad di dalam sebuah karung pada Selasa (4/8).

Berdasarkan informasi yang dihimpun di lokasi, jasad tersebut pertama kali ditemukan oleh warga pada sore hari.

Temuan itu kemudian segera dilaporkan kepada pihak kepolisian untuk dilakukan penanganan lebih lanjut.

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Salah seorang warga, Albadlu, mengatakan bahwa awalnya warga melihat sebuah karung yang berada di kawasan lapangan Tanah Merah.

"Jasad ditemukan tadi sore oleh warga. Ada di dalam karung," ujarnya di lokasi.

Menurut Albadlu, saat ditemukan kondisi jasad tidak utuh.

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"Sepertinya hanya bagian atas," katanya.

Setelah menerima laporan, petugas kepolisian mendatangi lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) dan mengumpulkan keterangan dari sejumlah saksi.

Warga menemukan jasad tidak utuh di dalam karung di kawasan Tanah Merah, Kelurahan Pancoran Mas, Kota Depok, Selasa (4/8)
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