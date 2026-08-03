Polisi Sita 176 Ribu Butir Obat Keras Ilegal di Bandung, Puluhan Orang Ditangkap

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Bandung gencar memberantas peredaran obat-obatan tertentu di wilayah Kota Bandung.

Sepanjang periode Januari hingga Juli 2026, kepolisian mencatat telah mengungkap puluhan kasus dengan menyita ratusan ribu butir obat keras ilegal dan uang tunai senilai puluhan juta rupiah.

Kasat Reserse Narkoba Polrestabes Bandung AKBP Agah Sonjaya mengatakan, dalam kurun waktu tujuh bulan tersebut, pihaknya berhasil menindak puluhan laporan polisi yang melibatkan puluhan tersangka.

"Sepanjang periode Januari sampai Juli 2026, Satresnarkoba Polrestabes Bandung berhasil mengungkap sebanyak 46 laporan polisi terkait peredaran obat-obatan tertentu. Dari pengungkapan ini, kami mengamankan sebanyak 68 orang tersangka yang terdiri dari 65 laki-laki dan 3 perempuan," kata Agah saat dikonfirmasi, Senin (3/8/2026).

Dari seluruh rangkaian penindakan selama tujuh bulan di tahun 2026 tersebut, petugas menyita barang bukti berupa 176.970 butir obat-obatan tertentu serta uang tunai hasil transaksi kejahatan senilai Rp 104.935.900.

Penindakan ini menjadi bentuk komitmen kepolisian dalam memutus rantai peredaran obat ilegal di masyarakat.

Agah menjelaskan, dari total 46 kasus yang ditangani pada tahun 2026, sebagian besar di antaranya telah dilimpahkan ke kejaksaan atau memasuki tahap dua.

Sementara sisanya masih berada dalam proses penyidikan intensif oleh Satresnarkoba Polrestabes Bandung.