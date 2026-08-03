13 Remaja Diduga Hendak Tawuran di Tapos Depok Diamankan, Polisi Sita 6 Celurit

jabar.jpnn.com, DEPOK - Tim Patroli Perintis Presisi (3P) Polres Metro Depok mengamankan 13 remaja yang diduga hendak melakukan tawuran di Jalan Benda, Kelurahan Sukamaju Baru, Kecamatan Tapos, Kota Depok.

Peristiwa tersebut terjadi pada Sabtu (1/8/2026) sekitar pukul 24.00 WIB. Dalam penindakan itu, polisi turut menyita sejumlah senjata tajam dan benda lain yang diduga akan digunakan dalam aksi tawuran.

Kasi Humas Polres Metro Depok AKP Hendra mengatakan, petugas awalnya menerima laporan mengenai adanya sekelompok remaja yang berkumpul di lokasi tersebut.

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“Ketika anggota sampai di lokasi, benar saja ditemukan perkumpulan remaja. Kemudian, mereka lari berhamburan ketika melihat tim datang,” ujar Hendra.

Petugas kemudian melakukan pengejaran terhadap para remaja tersebut. Sebanyak 13 remaja berhasil diamankan oleh Tim Patroli Perintis Presisi.

“Tim melakukan pengejaran dan berhasil mengamankan terduga pelaku tawuran tersebut sebanyak 13 remaja,” katanya.

Dari lokasi kejadian, polisi menyita sejumlah barang yang diduga berkaitan dengan rencana tawuran. Barang-barang tersebut terdiri atas enam celurit, tiga gibang, dua stik golf, dan satu busur panah.

“Enam celurit, tiga gibang, dua stik golf, dan satu busur panah,” ungkap Hendra.