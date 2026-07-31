Rugikan Negara Rp4,5 Miliar, 3 Pejabat Tirta Bhagasasi Bekasi Jadi Tersangka Kasus Korupsi

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BEKASI - Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Bekasi menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pemasangan sambungan langganan baru di Perumda Tirta Bhagasasi pada periode 2024–2025.

Perkara tersebut diduga mengakibatkan kerugian keuangan negara sekitar Rp4,5 miliar.

Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi, Semeru, mengatakan ketiga tersangka berinisial AEZ (35), MSB, dan RF. Ketiganya merupakan pejabat di lingkungan Perumda Tirta Bhagasasi pada periode 2024–2025.

“Ketiga tersangka merupakan pejabat di lingkungan Perumda Tirta Bhagasasi pada tahun 2024 dan 2025. Tindakan ketiganya menimbulkan kerugian negara sebesar Rp4,5 miliar,” kata Semeru.

Menurut Semeru, para tersangka diduga memanfaatkan kebutuhan masyarakat terhadap layanan air bersih melalui mekanisme pemasangan sambungan baru yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Kasus tersebut bermula ketika 21 calon pelanggan rumah tangga di kawasan perumahan dan perkantoran mengajukan permohonan pemasangan jaringan air bersih.

Dalam prosesnya, bagian pemasaran menerbitkan surat pemberitahuan biaya pemasangan dengan nominal yang diduga jauh melebihi ketentuan yang berlaku.

Meski menyampaikan keberatan terhadap biaya yang dibebankan, para calon pelanggan tetap melakukan pembayaran karena membutuhkan pasokan air bersih untuk keperluan rumah tangga, perkantoran, maupun kegiatan usaha.