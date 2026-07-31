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JPNN.com Jabar Kriminal Viral, Ayah di Bandung Barat Aniaya Anak hingga Berdarah

Viral, Ayah di Bandung Barat Aniaya Anak hingga Berdarah

Jumat, 31 Juli 2026 – 09:56 WIB
Viral, Ayah di Bandung Barat Aniaya Anak hingga Berdarah - JPNN.com Jabar
Ilustrasi penganiayaan. Ilustrator: Ardissa Barack/JPNN.com

jabar.jpnn.com, BANDUNG BARAT - Seorang anak laki-laki menjadi korban penganiayaan oleh sejumlah pria dewasa di Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat.

Dari rekaman video yang beredar di media sosial, terlihat korban yang memakai pakaian berwarna biru ditampar dan dijambak rambutnya. 

Korban juga terlihat berlumuran darah pada bagian sekitar hidung dan mulut.

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Aksi pelaku dikecam oleh para pengguna media sosial. 

Kapolres Cimahi, AKBP M. Faruk Rozi, membenarkan adanya kejadian tersebut. 

Menurut dia, pelaku sudah ditangkap dan sedang dimintai keterangan oleh jajaran Polsek Sindangkerta. Pelaku merupakan ayah dari korban.

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"Pelaku sudah diamankan di Mapolsek Sindangkerta ya," kata Faruk saat dikonfirmasi, Jumat (31/7/2026).

Namun demikian, belum disebut identitas dari pelaku yang telah ditangkap dan motif kasus itu.

Seorang anak laki-laki di Bandung Barat, menjadi korban penganiayaan, hingga mulut dan hidungnya berdarah. Polisi mengamankan pelaku.
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TAGS   penganiayaan anak di bandung akbp faruk rozi penganiayaan anak di cipongkor penganiayaan ayah

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