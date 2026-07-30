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Polisi Ungkap Fakta Baru Kasus Satpam Tewas di Waduk Jatiluhur

Kamis, 30 Juli 2026 – 13:30 WIB
Polisi Ungkap Fakta Baru Kasus Satpam Tewas di Waduk Jatiluhur - JPNN.com Jabar
Mayat pria dengan tangan terborgol yang ditemukan tenggelam di kawasan Tanggul Kayat, Desa Kembang Kuning, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Jumat (24/7/2026) pagi. Foto: doc. Humas Polda Jabar

jabar.jpnn.com, PURWAKARTA - Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Jabar ikut serta dalam penyelidikan kasus penemuan mayat pria yang ditemukan mengambang dengan kondisi tangan terborgol di Perairan Waduk Jatiluhur.

Korban yang merupakan seorang satpam atas nama Sumarna (40 tahun) itu tewas di kawasan Tanggul Kayat, Desa Kembang Kuning, Kabupaten Purwakarta pada Jumat (24/7/2026) pagi.

Dalam penyelidikan sementara ditemukan bekas luka pukulan yang diduga dilakukan tersangka kepada korban sebelum menghabisi nyawanya.

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Kapolda Jabar Irjen Pol Pipit Rismanto mengonfirmasi hal tersebut.

Kata Pipit, dugaan sementara korban sudah meninggal dunia sebelum dibuang ke air. Di beberapa bagian tubuh korban pun ditemukan adanya bekas luka akibat pukulan atau benda keras.

"Ya diduga, diduga ada luka karena benturan, masih benda keras atau meninggal sebelum dibuang ke dalam air," kata Pipit di Bandung, Kamis (30/7/2026).

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Lebih lanjut, Pipit mengungkapkan, tim gabungan Satreskrim Polres Purwakarta bersama Ditreskrimum Polda Jabar saat ini masih bekerja melakukan penyelidikan.

Proses investigasi, mulai dari pemeriksaan saksi hingga olah TKP dilakukan anggotanya, untuk membuat kasus ini segera terungkap.

Kapolda Jabar Irjen Pol Pipit Rismanto mengungkapkan proses penyelidikan kematian satpam yang ditemukan mengambang di Waduk Jatilihur, masih berlangsung.
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