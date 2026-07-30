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JPNN.com Jabar Kriminal Anak Pejabat Tulang Bawang Diduga Aniaya Kekasih di Bandung, Polisi Bergerak

Anak Pejabat Tulang Bawang Diduga Aniaya Kekasih di Bandung, Polisi Bergerak

Kamis, 30 Juli 2026 – 13:05 WIB
Anak Pejabat Tulang Bawang Diduga Aniaya Kekasih di Bandung, Polisi Bergerak - JPNN.com Jabar
Ilustrasi penganiayaan. Foto/ilustrasi: arsip jpnn.com

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Polrestabes Bandung menerima laporan terkait dugaan kasus penganiayaan yang dilakukan seorang anak pejabat, di salah satu dinas di Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Bandar Lampung.

Anak pejabat itu diduga melakukan tindak kekerasan penganiayaan terhadap kekasihnya di Kota Bandung.

Informasi tersebut pun dibenarkan oleh Kasi Humas Polrestabes Bandung AKP Nurindah.

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Indah mengatakan, kasus tersebut sudah ditangani oleh Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polrestabes Bandung.

"Iya, ditangani oleh Satreskrim," kata Indah saat dikonfirmasi, Kamis (30/7/2026).

Menurutnya, penyidik saat ini masih bekerja, sementara sudah dilakukan proses gelar perkara.

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"Kasusnya lagi penyidikan, sudah gelar (perkara)," ujarnya.

Meski demikian, Indah belum bisa memberikan informasi lebih detail ihwal kronologi kasus yang menyeret salah satu anak pejabat itu. Dia menegaskan, kasus ini sudah dalam penanganan polisi.

Polrestabes Bandung menerima laporan terkait dugaan kasus penganiayaan yang dilakukan seorang anak pejabat di salah satu dinas di Bandar Lampung.
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TAGS   polrestabes bandung satreskrim polrestabes bandung penganiayaan kekasih penganiayaan anak pejabat anak pejabat dinas di lampung laporan penganiayaan

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