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SMP Harapan Bangsa Depok Dibobol Maling, Kamera dan Uang Rp2,35 Juta Raib

Rabu, 29 Juli 2026 – 14:00 WIB
SMP Harapan Bangsa Depok Dibobol Maling, Kamera dan Uang Rp2,35 Juta Raib - JPNN.com Jabar
Ilustrasi pencurian. Grafis: Rahayuning Putri Utami/JPNN.com

jabar.jpnn.com, DEPOK - Aksi pencurian diduga terjadi di SMP Harapan Bangsa, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, pada Minggu (20/7) sekitar pukul 00.02 WIB.

Dalam peristiwa tersebut, satu unit kamera dan uang tunai sebesar Rp2,35 juta dilaporkan hilang dari ruang Tata Usaha (TU).

Berdasarkan rekaman kamera pengawas atau CCTV yang beredar, terdapat dua orang yang diduga memasuki area sekolah dengan memanjat pagar.

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Keduanya kemudian terlihat menuju ruang Tata Usaha dan diduga membongkar paksa pintu ruangan tersebut.

Ketua Yayasan SMP Harapan Bangsa, Ruhiyat, mengatakan dirinya mengetahui adanya dugaan pembobolan tersebut setelah menerima informasi dari warga yang melihat dua orang mencurigakan berada di lingkungan sekolah.

"Jadi ada warga yang melihat dua orang mencurigakan di sekolah," kata Ruhiyat.

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Setelah menerima laporan tersebut, Ruhiyat langsung mendatangi lokasi. Namun, ketika tiba di sekolah, kedua orang yang diduga terlibat dalam aksi tersebut telah meninggalkan lokasi.

"Saat saya tiba di lokasi, para pelaku melarikan diri," ujarnya.

Komplotan maling bobol SMP Harapan Bangsa, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, pelaku menggasak uang tunai hingga kamera yang berada di ruang Tata Usaha
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TAGS   kota depok aksi pencurian maling di sekolah SMP Harapan Bangsa Kecamatan Cimanggis SMP Harapan Bangsa dibobol maling

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