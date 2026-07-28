Kepergok Hendak Mencuri Motor, Pencuri di Depok Todongkan Senpi ke Warga
jabar.jpnn.com, DEPOK - Kepolisian menyelidiki dugaan percobaan pencurian sepeda motor yang terjadi di Kelurahan Sukatani, Kecamatan Tapos, Kota Depok.
Peristiwa tersebut menjadi perhatian setelah rekaman video yang memperlihatkan aksi dua pria diduga pelaku beredar di media sosial.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, kejadian tersebut berlangsung pada Sabtu (25/7) sekitar pukul 15.20 WIB.
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Dalam rekaman video yang beredar, dua pria datang ke lokasi dengan mengendarai satu sepeda motor.
Salah seorang di antaranya terlihat mendekati sepeda motor yang diduga menjadi sasaran, sementara rekannya berjaga dan mengawasi situasi di sekitar lokasi.
Kapolsek Cimanggis Kompol Jupriono mengatakan, berdasarkan hasil pemeriksaan awal, salah seorang terduga pelaku diduga sempat merusak bagian magnet kunci kontak sepeda motor.
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"Pelaku sempat merusak magnet kunci kontak motor, kemudian ada warga yang memergoki pelaku," ujar Jupriono.
Saat aksi mereka diketahui warga, kedua terduga pelaku langsung berusaha melarikan diri.
Polisi menyelidiki kasus dugaan percobaan pencurian sepeda motor di Sukatani, Tapos, Kota Depok. Pelaku yang dipergoki warga sempat menodongkan senjata api
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