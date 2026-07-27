Pakai Kode ‘Fun’ Komplotan Begal di Depok Sasar Kaum Sesama Jenis

jabar.jpnn.com, DEPOK - Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Metro Depok mengungkap modus komplotan pelaku pencurian dengan kekerasan (curas) atau begal yang beraksi di tiga lokasi di Kota Depok, Jawa Barat.

Dalam pengungkapan tersebut, polisi mengamankan tiga tersangka berinisial AH, KA, dan S. Ketiganya diduga memiliki peran berbeda dalam menjalankan aksinya.

Kasat Reskrim Polres Metro Depok AKBP Made Gede Oka Utama sebelumnya menyebut, para tersangka mencari dan menggaet calon korban melalui aplikasi Hornet, sebuah aplikasi kencan yang digunakan oleh komunitas sesama jenis.

Berdasarkan keterangan AH kepada penyidik, target korban dicari secara acak melalui aplikasi tersebut.

"Targetnya acak lewat aplikasi Hornet," kata AH.

Setelah berkenalan dan berkomunikasi selama beberapa hari, AH kemudian mengajak calon korban untuk bertemu dengan modus kencan.

AH mengaku menggunakan kata tertentu sebagai kode untuk mengajak korban bertemu dan melakukan hubungan seksual sesama jenis.

"Setelah itu diajak bertemu untuk berhubungan badan. Kodenya 'fun'," ujarnya.