3 Anggota Polda Jabar Disanksi Patsus Seusai Intimidasi Satpam Proyek MRT

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Tiga anggota Polda Jawa Barat yaitu Ipda DG, Bripka BS, dan Briptu RPQ disanksi penempatan khusus, atau Patsus.

Sanksi ini diberikan karena mereka mengintimidasi satpam proyek MRT di kawasan bundaran Hotel Indonesia (HI), Fiktor Harefa.

Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Hendra Rochmawan mengatakan, ketiga anggota tersebut dipatsus selama 21 hari ke depan.

"Pelanggar lalu lintas ini yang arogan di Bundara HI, dan saat ini yang bersangkutan sudah kami patsus-kan. Kami punya kewenangan ada 21 hari patsus di," kata Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Hendra Rochmawan di Polda Jabar, Senin (27/7/2026).

Ia menuturkan, pemeriksaan terhadap tiga anggota tersebut dilakukan oleh Bid Propam Polda Jabar. Dia pun menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas perbuataan onar ketiga anggotanya itu.

"Saya, Kabid Humas Polda Jabar, mewakili ya anggota jajaran, mohon maaf kepada teman-teman Satpam ya, dan juga pada publik yang dikarenakan karena arogansi anggota ini membuat resah. Dan selanjutnya kita akan tindak secara terukur," ucapnya.

Sementara itu, terkait dengan dugaan penggunaan pelat nomor palsu hingga pelanggaran lalu lintas yang telah dilakukan oleh tiga anggota itu, ditangani oleh Polda Metro Jaya.

"Kemudian untuk proses yang terkait dengan kendaraan, itu ada di wilayah hukum Polda Metro. Nanti akan kami tanyakan, ya," ujar dia.