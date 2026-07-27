Polisi Ringkus 3 Pelaku Begal di Depok, Modus Kencan Sesama Jenis Lewat Aplikasi

jabar.jpnn.com, DEPOK - Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Metro Depok mengungkap kasus pencurian dengan kekerasan (curas) atau begal yang terjadi di tiga lokasi berbeda di Kota Depok, Jawa Barat.

Dalam pengungkapan tersebut, polisi mengamankan tiga orang tersangka berinisial AH, KA, dan S.

Kasus tersebut terungkap setelah polisi menerima tiga laporan terkait aksi pencurian dengan kekerasan yang terjadi pada 20 Juli 2026 di wilayah Cilodong, 24 Juli 2026 di Tapos, serta 25 Juli 2026 di Jatimulya, Cilodong.

Kasat Reskrim Polres Metro Depok AKBP Made Gede Oka Utama mengatakan, para pelaku diduga mencari korban melalui aplikasi Hornet, sebuah platform kencan daring yang digunakan oleh komunitas sesama jenis.

Menurut Made, tersangka AH berkenalan dengan calon korban melalui aplikasi tersebut. Setelah itu, pelaku diduga mempelajari kondisi ekonomi korban sebelum mengajaknya bertemu.

"Kemudian pelaku mempelajari potensi ekonomi korban. Setelah pelaku yakin, pelaku AH mengajak bertemu korban dengan menjemput di sekitar kos atau rumahnya," kata Made.

Setelah menjemput korban, AH diduga membonceng korban menggunakan sepeda motor menuju lokasi yang sepi.

"Pelaku AH membonceng korban dan membawa korban ke tempat sepi, rata-rata di makam, daerah sekitar makam," ujarnya.