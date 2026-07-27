Polda Jabar Bongkar Sindikat Love Scam Internasional, 2 Tersangka Ditangkap

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Direktorat Reserse Siber (Ditressiber) Polda Jabar mengungkap sindikat penipuan daring berskala internasional dengan modus love scamming, dan investasi bodong.

Dua laporan polisi (LP) menjadi dasar pengungkapan kasus yang merugikan korban hingga Rp4,8 miliar tersebut.

Direktur Ditressiber Kombes Fian Yunus mengatakan, para pelaku terafiliasi dengan jaringan kriminal di Kamboja.

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Modus operandi yang digunakan sangat rapi, yakni menjerat korban melalui pendekatan emosional sebelum akhirnya dikuras secara finansial.

"Dua laporan polisi ini memiliki modus yang serupa, yaitu penipuan investasi bodong. Salah satu tersangka berinisial JAM telah diamankan, sementara satu lainnya, ELDAT, ditangkap di Kepulauan Meranti, Riau," kata Fian di Mapolda Jawa Barat, Kota Bandung, Senin (27/7/2026).

Kasus pertama menimpa korban berinisial ZM di Kota Cirebon. Pelaku menggunakan akun media sosial palsu bernama 'Olivia Rosalia' untuk mendekati korban.

Setelah komunikasi intens di Instagram dan WhatsApp, korban dibujuk untuk berinvestasi di platform trading palsu, ozcryptoexchange.com.

"Awalnya korban diminta top-up Rp1 juta dan diberikan keuntungan sebesar 5,5 USD sebagai daya tarik. Namun, saat korban hendak menarik keuntungan yang lebih besar, dia diminta membayar berbagai macam pajak yang sebenarnya adalah skema penipuan. Total kerugian ZM mencapai Rp860,5 juta," jelasnya.