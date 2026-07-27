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JPNN.com Jabar Kriminal Kasus Kematian Satpam di Jatiluhur, Polisi Periksa 15 Saksi dan Sita CCTV

Kasus Kematian Satpam di Jatiluhur, Polisi Periksa 15 Saksi dan Sita CCTV

Senin, 27 Juli 2026 – 14:00 WIB
Kasus Kematian Satpam di Jatiluhur, Polisi Periksa 15 Saksi dan Sita CCTV - JPNN.com Jabar
Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Hendra Rochmawan saat ditemui di Mapolda Jabar, Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung, Senin (27/7/2026). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/jpnn.com

jabar.jpnn.com, PURWAKARTA - Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Purwakarta masih menyelidiki penemuan mayat satpam yang ditemukan dalam kondisi tangan terborgol di Waduk Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta. 

Kini, total ada 15 saksi yang dimintai keterangan oleh polisi. Belasan saksi itu terdiri dari rekan kerja hingga keluarga korban.

"Terutama dari rekan-rekan terdekat korban, keluarga korban, kemudian rekan kerja korban, dan orang seputaran terdekat korban," kata Kasatreskrim Polres Purwakarta, AKP I Made Purwantara, kepada wartawan pada Senin (27/7/2026).

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Sementara itu, Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Hendra Rochmawan, mengatakan polisi juga sudah menyita sejumlah CCTV yang terpasang di lokasi.

"Kita juga sudah mendapatkan beberapa rekaman CCTV yang sudah kita lakukan pemeriksaan. Dan rekan-rekan sekalian, kami butuh waktu untuk bisa mengungkap kasus kejadian ini," ujar dia

Hendra juga menambahkan polisi bakal segera mengungkap hasil autopsi terhadap jenazah korban untuk mengetahui ada atau tidaknya luka yang diderita.

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Keterangan mengenai hasil autopsi akan disampaikan jajaran Polres Purwakarta.

"Hasil autopsinya nanti akan dijanjikan oleh Pak Kapolres (disampaikan) hari ini, ya," ungkap dia.

Polisi memeriksa 15 saksi dalam penyelidikan kasus tewasnya satpam yang ditemukan mengambang dalam kondisi tangan terborgol di Waduk Jatiluhur.
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