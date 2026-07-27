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Dedi Mulyadi Minta Polisi Usut Tuntas Kasus Satpam Tewas di Waduk Jatiluhur

Senin, 27 Juli 2026 – 13:55 WIB
Dedi Mulyadi Minta Polisi Usut Tuntas Kasus Satpam Tewas di Waduk Jatiluhur - JPNN.com Jabar
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyoroti kasus penemuan mayat seorang satpam yang ditemukan tewas dengan tangan terborgol, dan mengambang di Waduk Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta. 

Satpam atas nama Sumarna (40 tahun) itu ditemukan oleh warga pada Jumat (24/7/2026).

Dedi mengaku sudah bertemu dengan keluarga korban.

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"Yang pertama, pagi tadi saya bertemu dengan keluarga korban, ya korban diduga pembunuhan," kata Dedi di Mapolres Purwakarta, Senin (27/7/2026).

Dedi pun sudah berkoordinasi dengan Kasat Reskrim Polres Purwakarta ihwal penyelidikan kasus tersebut. 

Dia meminta agar pelaku bisa segera terdeteksi dan ditangkap oleh polisi.

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"Kita meminta agar kasus ini segera terungkap pelaku yang melakukan pembunuhan terhadap korban karena ini menyangkut rasa amannya masyarakat di Jawa Barat," ucapnya.

Dedi mengatakan terus memberikan dukungan terhadap berbagai kasus dimana pun. Ia ingin memberikan rasa aman dan rasa nyaman bagi masyarakat.

Gubernur Jabar Dedi Mulyadi meminta polisi segera menangkap pelaku pembunuhan satpam yang ditemukan tewas dengan tangan terborgol di Waduk Jatiluhur.
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