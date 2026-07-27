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Polisi Bergerak Cepat, Pelaku Penganiayaan Perempuan di Depok Berhasil Ditangkap

Senin, 27 Juli 2026 – 15:00 WIB
Polisi Bergerak Cepat, Pelaku Penganiayaan Perempuan di Depok Berhasil Ditangkap - JPNN.com Jabar
Kasat Reskrim Polres Metro Depok, AKBP Made Gede Oka Utama. Foto : Lutviatul Fauziah/jpnn

jabar.jpnn.com, DEPOK - Polisi mengamankan seorang pria yang diduga melakukan penganiayaan dan pengancaman terhadap seorang perempuan di Kota Depok, Jawa Barat.

Pelaku dan korban diketahui merupakan sepasang kekasih. Polisi menduga penganiayaan tersebut dipicu oleh motif asmara setelah pelaku tidak terima hubungan mereka berakhir.

Kasat Reskrim Polres Metro Depok AKBP Made Gede Oka Utama mengatakan, pelaku telah diamankan setelah polisi menerima laporan terkait kasus tersebut.

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"Pelaku penganiayaan terhadap perempuan sudah berhasil kami amankan," kata Made, Senin (27/7).

Menurut Made, polisi langsung menindaklanjuti laporan yang diterima dengan mengerahkan tim operasional dari Satuan Reserse Kriminal, termasuk Jatanras.

"Jadi, langsung tim Opsnal Krimum ataupun Jatanras bergerak cepat menindaklanjuti laporan. Sudah kami lakukan penangkapan dan sekarang sudah dilakukan upaya paksa penahanan," ujarnya.

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Made menjelaskan, berdasarkan hasil penyelidikan sementara, kasus tersebut bermotif asmara.

"Dapat kami jelaskan, motifnya itu berkaitan dengan masalah asmara," katanya.

Polisi berhasil mengamankan seorang pria yang melakukan penganiayaan dan pengancaman terhadap mantan kekasihnya, lantaran tidak terima hubungannya berakhir
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