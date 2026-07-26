Tak Terima Diputus, Pria di Depok Aniaya dan Ancam Mantan Kekasihnya

jabar.jpnn.com, DEPOK - Seorang perempuan berinisial NF (21 tahun) di Depok mengaku menjadi korban penganiayaan yang diduga dilakukan oleh kekasihnya setelah memutuskan hubungan.

Akibat kejadian tersebut, NF mengalami sejumlah luka pada tubuhnya. Ia mengaku penganiayaan terjadi di salah satu pusat perbelanjaan di kawasan Pancoran Mas, Depok, pada Senin (20/7).

NF mengatakan, kekerasan tersebut diduga dilakukan karena pria yang saat itu masih menjadi kekasihnya tidak terima hubungan mereka berakhir.

“Karena dia tidak terima saya putuskan, terus dia melakukan kekerasan,” ujar NF.

Menurut NF, pelaku menarik kerudungnya, memukul dan menendang bagian telinganya dari belakang.

“Terus dia menendang telinga, posisinya saya membelakangi dia,” katanya.

Selain mengaku mengalami penganiayaan, NF juga menyebut dirinya mendapatkan ancaman dari pria tersebut. Ancaman itu membuatnya merasa takut.

“Dia juga ngomong ke aku, ‘Lo lihat, lo tahu kan gue orangnya. Gue cari di mana pun lo berada.’ Dia ngomong begitu, jadi aku merasa takut,” ungkap NF.