Kepergok Curi Kabel Fiber Optik, Pria di Depok Ini Habis Dikeroyok Massa

jabar.jpnn.com, DEPOK - Seorang pria diamankan warga setelah diduga mencuri kabel fiber optik di Jalan Pemuda, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat.

Peristiwa tersebut terjadi pada Rabu (22/7/2026) sekitar pukul 05.00 WIB.

Pria tersebut kemudian diserahkan kepada pihak kepolisian untuk menjalani pemeriksaan.

Dalam video yang beredar di media sosial, pria yang diduga sebagai pelaku terlihat mengenakan baju berwarna merah dengan kedua tangan diikat ke belakang. Sejumlah warga tampak mengerumuni dan menginterogasinya.

Pria tersebut juga sempat menjadi sasaran amukan massa sebelum akhirnya diamankan dan diserahkan kepada polisi.

Kasi Humas Polres Metro Depok AKP Hendra membenarkan adanya penyerahan seorang pria yang diduga terlibat dalam pencurian kabel.

“Pada 22 Juli 2026 kami mendapatkan penyerahan pelaku pencurian kabel. Pelapornya dari pihak Indosat,” kata Hendra.

Ia juga membenarkan bahwa pria tersebut sempat diamuk warga.