Bandung Darurat Begal, Kapolda Jabar Perbolehkan Warga Jaga Diri dengan Senjata

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Polda Jabar mengingatkan kepada masyarakat untuk tidak main hakim sendiri saat mengamankan pelaku kejahatan jalanan atau begal.

Hal ini menyusul pernyataan Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Hendra Rochmawan yang mempersilakan warga untuk melawan para pelaku begal, asalkan tidak sampai mati.

Kapolda Jabar Irjen Pol Pipit Rusmanto mengimbau masyarakat untuk tetap berperikemanusiaan ketika menghadapi begal di jalanan.

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"Tentu saya kami mengimbau kepada masyarakat untuk tidak main hakim sendiri. Namun, pembelaan diri juga penting ya, pembelaan diri apabila melawan. Tapi kalau tidak melawan, diamankan dengan baik agar tidak banyak luka, tidak membahayakan bagi nyawa siapapun, segera diinformasikan kepada kepolisian dan polisi wajib merespons secara cepat," kata Pipit di Sport Jabar, Arcamanik, Kota Bandung, Jumat (24/7/2026).

Menurutnya, masyarakat diperbolehkan untuk membawa senjata untuk berjaga-jaga.

Namun, Pipit tetap meminta agar warga tidak serta merta bertindak arogan, dan menggunakannya hanya untuk kondisi terdesak saja sebagai bentuk pertahanan diri.

"Iya (boleh) sesuai tingkat ancamannya. Kalau ancamannya di situ tidak terlalu berat, mungkin yang penting adalah ada nomor telepon aparat yang terdekat di situ," ucapnya.

"Kalau alat pelindung diri saya pikir untuk Siskamling nanti silakan koordinasi. Kan ada tiga pilar ya, kepala desa, bhabinkamtibas, dan babinsa, nanti apa yang cocok di wilayah masing-masing sesuai tingkat ancamannya," lanjut dia.