JPNN.com

JPNN.com Jabar Kriminal Bandung Darurat Begal, Kapolda Jabar Perbolehkan Warga Jaga Diri dengan Senjata

Bandung Darurat Begal, Kapolda Jabar Perbolehkan Warga Jaga Diri dengan Senjata

Jumat, 24 Juli 2026 – 14:14 WIB
Bandung Darurat Begal, Kapolda Jabar Perbolehkan Warga Jaga Diri dengan Senjata - JPNN.com Jabar
Kapolda Jabar Irjen Pol Pipit Rusmanto. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Polda Jabar mengingatkan kepada masyarakat untuk tidak main hakim sendiri saat mengamankan pelaku kejahatan jalanan atau begal.

Hal ini menyusul pernyataan Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Hendra Rochmawan yang mempersilakan warga untuk melawan para pelaku begal, asalkan tidak sampai mati.

Kapolda Jabar Irjen Pol Pipit Rusmanto mengimbau masyarakat untuk tetap berperikemanusiaan ketika menghadapi begal di jalanan.

Baca Juga:

"Tentu saya kami mengimbau kepada masyarakat untuk tidak main hakim sendiri. Namun, pembelaan diri juga penting ya, pembelaan diri apabila melawan. Tapi kalau tidak melawan, diamankan dengan baik agar tidak banyak luka, tidak membahayakan bagi nyawa siapapun, segera diinformasikan kepada kepolisian dan polisi wajib merespons secara cepat," kata Pipit di Sport Jabar, Arcamanik, Kota Bandung, Jumat (24/7/2026).

Menurutnya, masyarakat diperbolehkan untuk membawa senjata untuk berjaga-jaga.

Namun, Pipit tetap meminta agar warga tidak serta merta bertindak arogan, dan menggunakannya hanya untuk kondisi terdesak saja sebagai bentuk pertahanan diri.

Baca Juga:

"Iya (boleh) sesuai tingkat ancamannya. Kalau ancamannya di situ tidak terlalu berat, mungkin yang penting adalah ada nomor telepon aparat yang terdekat di situ," ucapnya.

"Kalau alat pelindung diri saya pikir untuk Siskamling nanti silakan koordinasi. Kan ada tiga pilar ya, kepala desa, bhabinkamtibas, dan babinsa, nanti apa yang cocok di wilayah masing-masing sesuai tingkat ancamannya," lanjut dia.

Polda Jabar mengingatkan kepada masyarakat untuk tidak main hakim sendiri saat mengamankan pelaku kejahatan jalanan atau begal.
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   polda jabar polisi kapolda jabar begal bandung aksi begal pelaku kejahatan jalan irjen pol pipit rusmanto melawan begal

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU