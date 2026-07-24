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Perselisihan Tetangga Berujung Pidana, Pelaku Perusakan di Depok Dikenakan Pasal Berlapis

Jumat, 24 Juli 2026 – 08:30 WIB
Perselisihan Tetangga Berujung Pidana, Pelaku Perusakan di Depok Dikenakan Pasal Berlapis - JPNN.com Jabar
Keluarga di Rangkapan Jaya Baru, Depok, mengaku mengalami teror dari tetangganya sendiri sejak 2024. Selain melapor ke Polres Metro Depok, korban berencana menjual rumah demi kenyamanan keluarga. Foto: Lutviatul Fauziah/jpnn

jabar.jpnn.com, DEPOK - Kepolisian Resor Metro (Polresmetro) Depok mengenakan pasal berlapis terhadap seorang warga yang diduga melakukan perusakan dan aksi teror terhadap tetangganya sendiri.

Langkah hukum tegas ini diambil setelah upaya mediasi di tingkat lingkungan tidak membuahkan hasil.

Kasi Humas Polres Metro Depok, AKP Hendra, mengonfirmasi bahwa penyidik menambahkan pasal perbuatan tidak menyenangkan atau pemaksaan berdasarkan hasil penyidikan mendalam.

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"Perusakan yang diduga teror ya, hasil penyidikan penyidik menambahkan pasal perbuatan tidak menyenangkan," ujar Hendra.

Dalam perkara ini, pihak kepolisian menjerat pelaku menggunakan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru.

"Ada dua pasal, perbuatan tidak menyenangkan dan pasal perusakan ya. Pasal 521 dan Pasal 448," kata Hendra menjelaskan.

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Secara rinci, pelaku dijerat dengan Pasal 521 UU No. 1/2023 yang mengatur tentang tindak pidana perusakan barang milik orang lain, serta Pasal 448 UU No. 1/2023 mengenai tindak pidana pemaksaan.

Konflik Menahun Tanpa Titik Temu

Polres Metro Depok mengenakan pasal berlapis tentang perusakan barang dan pemaksaan dalam KUHP baru terhadap pelaku teror rumah tetangga yang tak kunjung jera
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TAGS   kota depok pasal berlapis aksi perusakan perselisihan tetangga teror tetangga konflik antartetangga perusakan rumah tetangga Polres Metro Depok KUHP Baru

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