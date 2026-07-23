PT Tokai Rubber Indonesia Kalah Banding, Putusan Wanprestasi Dikuatkan Pengadilan Tinggi

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - PT Yutaka Trans Fabio kembali memperoleh penguatan hukum dalam sengketa wanprestasi melawan PT Tokai Rubber Indonesia.

Pengadilan Tinggi menolak permohonan banding yang diajukan perusahaan manufaktur komponen otomotif asal Jepang tersebut, dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri (PN) Karawang, yang sebelumnya menyatakan PT Tokai Rubber Indonesia telah melakukan wanprestasi terhadap perjanjian kerja sama penyediaan jasa transportasi.

Kuasa hukum PT Yutaka Trans Fabio, Akh Mulyanto mengatakan, putusan di tingkat banding semakin mempertegas bahwa kliennya berada pada posisi hukum yang benar.

Menurutnya, majelis hakim pada dua tingkat peradilan memiliki pandangan yang sama bahwa perjanjian yang telah disepakati para pihak harus dihormati dan dilaksanakan dengan itikad baik.

"Pengadilan Tinggi telah menolak permohonan banding PT Tokai Rubber Indonesia dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Karawang. Ini menjadi penguatan hukum bagi klien kami bahwa perjanjian yang sah wajib dipatuhi oleh para pihak," kata Akh Mulyanto kepada JPNN.com, Kamis, (23/07/2026).

Ia menjelaskan lebih jauh, perkara perdata Nomor 130/Pdt.G/2025/PN Kwg berawal dari sengketa pelaksanaan Shuttle Bus Contract Agreement Nomor YTF/Cont/008/2018 antara PT Yutaka Trans Fabio dengan PT Tokai Rubber Indonesia.

Dalam putusan tingkat pertama yang dibacakan pada 10 Maret 2026, lanjut Akh Mulyanto, Majelis Hakim PN Karawang lebih dahulu menolak seluruh eksepsi yang diajukan PT Tokai Rubber Indonesia, mulai dari gugatan kabur (obscuur libel), kurang pihak (plurium litis consortium), hingga gugatan prematur.

"Majelis hakim menilai gugatan klien kami memenuhi syarat formil dan memiliki dasar hukum yang jelas sehingga layak diperiksa sampai pokok perkara," ujar Mulyanto.