JPNN.com

JPNN.com Jabar Kriminal Wanita Nekat Selundupkan Sinte ke Lapas Jelekong, Modus Disimpan di Kangkung

Wanita Nekat Selundupkan Sinte ke Lapas Jelekong, Modus Disimpan di Kangkung

Kamis, 23 Juli 2026 – 14:56 WIB
Wanita Nekat Selundupkan Sinte ke Lapas Jelekong, Modus Disimpan di Kangkung - JPNN.com Jabar
Kalapas Narkotika Kelas IIA Bandung, Sopiana saat menggagalkan penyelundupan narkoba jenis sinte. Foto: sources for jpnn

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BANDUNG - Petugas Lapas Narkotika Kelas IIA Bandung, Jelekong, Baleendah, berhasil menggagalkan upaya penyelundupan narkoba jenis sinte.

Barang haram tersebut dibawa oleh seorang pengunjung wanita berinisial N.

Sinte diselundupkan pelaku yang disimpan di dalam makanan sayuran kangkung.

Baca Juga:

Kasus tersebut terungkap berawal saat pengunjung wanita berinisial N datang ke Lapas Jelekong, Selasa (21/7/2026).

Petugas mencurigai gerak-gerik dari pengunjung tersebut dan langsung melakukan pemeriksaan.

"Petugas pengamanan kami telah memeriksa seorang pengunjung dan kita menemukan barang yang kita diduga narkotika jenis sinte," kata Kalapas Narkotika Kelas IIA Bandung, Sopiana, saat dikonfirmasi, Kamis (23/7).

Baca Juga:

Pihaknya mengungkapkan, narkotika jenis sinte tersebut disimpan di dalam plastik yang berisikan makanan.

Kemudian di dalam makanan tersebut terdapat pastik kecil yang berisikan narkotika jenis sinte.

Seorang perempuan nekat menyelundupkan narkoba jenis sinte ke dalam Lapas Jelekong. Sinte diselipkan di dalam sayur kangkung.
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   sayur kangkung lapas jelekong penyelundupan narkoba lapas narkotika jelekong narkoba sinte penyelundupan sinte

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU