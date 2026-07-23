Bandung Rawan Begal, Ratusan Personel Gabungan Patroli Bersama, Titik Rawan Jadi Prioritas

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Aparat kepolisian melaksanakan patroli gabungan di Kota Bandung, menyusul maraknya aksi kejahatan jalanan yang meresahkan masyarakat.

Sedikitnya ada 300 personel yang dikerahkan dalam operasi kali ini.

Adapun personel gabungan tersebut terdiri dari unsur kepolisian, TNI, Satpol PP, Dishub, serta instansi keamanan terkait.

Kapolrestabes Bandung Kombes Pol Dedi Supriyadi mengatakan, patroli dilakukan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

"Dalam rangka menjaga dan merawat Jawa Barat, khususnya Kota Bandung, malam ini secara konsisten seperti kemarin-kemarin kita melaksanakan patroli dalam rangka memastikan keamanan seluruh wilayah yang menjadi wilayah hukum Polrestabes Bandung," kata Dedi di Mapolrestabes Bandung, Jalan Jawa, Rabu (22/7/2026) malam.

Dedi menjelaskan, petugas gabungan yang melakukan patroli malam ini disebar ke segala penjuru Kota Bandung, terutama di pusat keramaian dan kawasan yang dinilai rawan.

Ia memastikan kehadiran polri di tengah masyarakat untuk menciptakan rasa aman, nyaman, dan kondusif.

"Setiap jengkal tanah di Kota Bandung kita pastikan malam ini sampai dengan besok pagi, kemudian dilanjutkan dengan patroli siang," ujarnya.