Ditinggal Arisan Dua Jam, Rumah Warga Sawangan Depok Dibobol Maling

jabar.jpnn.com, DEPOK - Aksi pembobolan rumah terjadi di Jalan Pengasinan, Gang H. Marsan, RT 02/RW 06, Kecamatan Sawangan, Kota Depok.

Sebuah rumah warga disatroni kawanan pencuri saat ditinggal pemiliknya menghadiri acara arisan keluarga pada Minggu (19/7).

Pemilik rumah, Usa Pitoyo, menjelaskan bahwa peristiwa tersebut terjadi pada siang hari.

Saat kejadian, ia beserta keluarga meninggalkan rumah dalam keadaan terkunci hanya selama beberapa jam.

"Saya berangkat dari rumah sekitar pukul 10.30 WIB untuk menghadiri arisan keluarga di Perigi. Kami hanya pergi sekitar dua jam," ujar Usa saat dikonfirmasi.

Peristiwa tersebut baru disadari saat Usa dan keluarganya kembali ke rumah. Ia terkejut melihat kondisi pintu utama yang sudah tidak terkunci dengan anak kunci masih menggantung di lokasi.

Merasa curiga, Usa segera memeriksa bagian dalam rumah. Ia mendapati kamar anaknya sudah dalam kondisi berantakan dengan pakaian yang berserakan di luar lemari.

"Kamar anak saya sudah terbongkar semua, bajunya dikeluarkan dari lemari. Kemungkinan pelaku mencari uang atau perhiasan," kata Usa.