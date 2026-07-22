Wanita Asal Cililin Korban Penculikan Mantan Pacar Sudah Pulang ke Rumah

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Wanita asal Cililin, Bandung Barat berinsial MN (23 tahun), yang menjadi korban penculikan telah pulang ke rumah.

Kanit Reskrim Polsek Cililin, Ipda Fakhmi Zainal Hidayat mengonfirmasi MN dipulangkan oleh terduga pelaku, MRSA (23) pada Selasa (21/7/2026) siang.

"Betul, alhamdulillah sudah kembali ke keluarga, korban sudah dipulangkan, tadi siang sampai Bandung sekitar jam 2 siang," kata Fakhmi saat dikonfirmasi, Rabu (22/7].

Fakhmi mengungkapkan, MN telah berada di rumahnya, di Kampung Rancapanggung, Desa Rancapanggung, Cililin, Bandung Barat.

Secara fisik, korban tidak mengalami luka. Namun, korban terlihat masih dalam keadaan trauma.

"Sudah di rumah, kondisi sehat, selamat, kami cek langsung ke rumahnya. Memang terlihat ada trauma," ungkapnya.

Fakhmi menambahkan, polisi masih menggali keterangan utuh terkait benang merah dugaan penculikan yang dialami MN.

Keterangan dari korban dan pihak keluarga akan dijadikan dasar tindak lanjut atas laporan yang dilakukan oleh pihak keluarga.