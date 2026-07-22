Bandung Darurat Begal, Kombes Dedi Bantah Peta Titik Rawan: Hoaks
jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Polrestabes Bandung membantah informasi mengenai titik-titik rawan kejahatan jalanan di Kota Bandung.
Pihaknya memastikan, peta yang beredar di masyarakat itu bukan berasal dari institusi kepolisian.
Dalam peta yang beredar di grup WhatsApp, titik rawan kejahatan jalanan terbagi ke dalam beberapa zona.
Flyover Kopo, Babakan Ciparay, BKR - Regol, Cikawao, dan Jalan Terusan Jakarta - Antapani, masuk zona merah.
Sementara, Buahbatu, Arcamanik, Bandung Tengah, Cimindi, dan Kiaracondong, masuk zona kuning.
Untuk zona orange meliputi Cibiru, Ujungberung, Rancamanyar, Soekarno-Hatta, dan Gedebage. Sedangkan kawasan yang masuk zona hijau yakni di Dago, Ciumbuleuit, dan Sarijadi.
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(Peta wilayah rawan begal di Kota Bandung yang beredar di grup WhatsApp. Foto: sources for jpnn)
Polrestabes Bandung membantah informasi peta wilayah rawan kejahatan jalanan di Bandung.
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