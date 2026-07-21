Tawuran Pelajar di Klari Karawang Memakan Korban, Tangan Seorang Remaja Putus

jabar.jpnn.com, KARAWANG - Aksi tawuran antarkelompok remaja kembali memakan korban. Seorang pelajar berinisial MR (18 tahun) mengalami luka berat akibat sabetan senjata tajam saat terlibat bentrokan di Jalan Raya Pancawati (Cikampek–Jakarta), Desa Pancawati, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang, pada Senin (20/7/2026) malam.

Mewakili Kapolres Karawang AKBP Fiki N. Ardiansyah, Kasi Humas Polres Karawang IPDA Cep Wildan menyampaikan bahwa jajaran Polsek Klari bersama Pamapta dan Unit Identifikasi Satreskrim Polres Karawang langsung bergerak ke lokasi usai menerima laporan masyarakat.

"Berdasarkan hasil penyelidikan awal dan keterangan sejumlah saksi, korban diketahui datang ke lokasi bersama beberapa rekannya yang diduga hendak melakukan aksi tawuran dengan kelompok lain," ujar IPDA Cep Wildan.

Saat terjadi bentrokan di lokasi kejadian, korban disabet senjata tajam yang mengakibatkan pergelangan tangan kanannya terputus.

Korban langsung dievakuasi oleh rekan-rekannya ke Rumah Sakit Fikri untuk mendapatkan penanganan medis darurat.

Sementara itu, warga setempat menemukan potongan pergelangan tangan korban di badan jalan dan segera mengamankannya sebelum diserahkan ke pihak rumah sakit untuk tindakan medis lanjutan.

Hingga saat ini, identitas para pelaku dari kelompok lawan masih dalam proses penyelidikan kepolisian.

Petugas telah mengumpulkan barang bukti di tempat kejadian perkara (TKP), memeriksa sejumlah saksi, dan berkoordinasi dengan Unit Identifikasi Polres Karawang.