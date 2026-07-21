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JPNN.com Jabar Kriminal Kronologi Lengkap Dua Anak di Depok Disiksa Masuk Freezer dan Dipaksa Makan Cabai

Kronologi Lengkap Dua Anak di Depok Disiksa Masuk Freezer dan Dipaksa Makan Cabai

Selasa, 21 Juli 2026 – 17:30 WIB
Kronologi Lengkap Dua Anak di Depok Disiksa Masuk Freezer dan Dipaksa Makan Cabai - JPNN.com Jabar
Ilustrasi pelaku tindak kejahatan. Foto : Ricardo/JPNN.com

jabar.jpnn.com, DEPOK - Kepolisian Resor Metro Depok membeberkan kronologi memilukan tindak kekerasan yang menimpa dua anak di bawah umur di wilayah Harjamukti, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok.

Pelaku yang diketahui bernama David alias Abang tega mengurung kedua korban di dalam lemari pembeku (freezer) dengan dalih memberikan tantangan (challenge).

Kasi Humas Polres Metro Depok, AKP Hendra, menjelaskan bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Selasa (14/7/2026) di sebuah warung kawasan Harjamukti.

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Kejadian bermula sekitar pukul 12.00 WIB saat dua korban, yakni A (7) dan AZ (7), selesai bermain dan mendatangi warung pelaku untuk memesan mie.

Saat mie disajikan, pelaku mendadak melontarkan tantangan berbahaya kepada kedua korban.

“Pelaku bilang, ‘Mau tidak aku tantang? Kalau kalian bisa makan cabai saya kasih uang Rp10 ribu, kalau tidak bisa makan saya masukkan freezer’,” ujar Hendra menirukan perkataan pelaku, Selasa (21/7/2026).

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Lantaran merasa takut, korban A terpaksa memakan cabai yang diberikan, meski tidak sanggup menghabiskannya.

Namun, pelaku tetap memaksakan kehendaknya dan mulai mengosongkan isi freezer warung tersebut.

Polres Metro Depok membeberkan kronologi penganiayaan dua bocah di Cimanggis. Korban dikurung dalam freezer hingga pucat dan diancam diculik oleh pelaku
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