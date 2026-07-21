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JPNN.com Jabar Kriminal Bahaya, Modus Baru! Narkoba Jenis Cairan Vape dan Happy Water Mulai Masuk Bogor

Bahaya, Modus Baru! Narkoba Jenis Cairan Vape dan Happy Water Mulai Masuk Bogor

Selasa, 21 Juli 2026 – 16:30 WIB
Bahaya, Modus Baru! Narkoba Jenis Cairan Vape dan Happy Water Mulai Masuk Bogor - JPNN.com Jabar
Ilustrasi orang sedang menggunakan rokok elektrik atau vape. Foto: Natalia Laurens/JPNN

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BOGOR - Kepolisian Resor (Polres) Bogor berhasil membongkar peredaran narkotika jenis etomidat yang dikemas dalam cairan rokok elektronik (vape).

Pengungkapan ini menjadi temuan baru dalam penanganan kasus narkoba di wilayah Kabupaten Bogor sepanjang periode Mei hingga Juli 2026.

?Kapolres Bogor, AKBP Wikha Ardilestanto, mengonfirmasi bahwa etomidat dijual dengan harga fantastis, yakni mencapai Rp4 juta hingga Rp6 juta per kartrid.

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Barang haram tersebut disasar untuk konsumen kelas menengah ke atas.

?"Selama tiga bulan terakhir ini kami menemukan tiga kasus. Ini cukup menarik karena sebelumnya kami belum pernah mengungkap etomidat. Ternyata barang ini sudah masuk ke wilayah Kabupaten Bogor," ujar Wikha. 

?Dari hasil operasi pengungkapan tersebut, polisi mengamankan seorang tersangka berinisial EJ di Perumahan Griya Bukit Jaya, Desa Tlajung Udik, Kecamatan Gunung Putri.

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Petugas menyita barang bukti berupa 65 kartrid etomidat dan 70 bungkus narkotika jenis happy water.

?Tersangka EJ diduga telah beroperasi mengedarkan barang haram tersebut selama dua bulan di kawasan Kabupaten Bogor.

Polres Bogor membongkar peredaran narkotika jenis etomidat pada rokok elektrik (vape) seharga Rp6 juta per kartrid di Gunung Putri
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TAGS   vape narkoba vape ganja polres bogor narkoba vape narkoba etomidat happy water kabupaten bogor

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