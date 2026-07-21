Gerebek Gudang Obat Keras di Cikeas dan Rancabungur, Polres Bogor Ringkus 95 Tersangka, Sita 3 Kg Sabu-sabu

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BOGOR - Kepolisian Resor (Polres) Bogor mengamankan sebanyak 95 orang tersangka dari pengungkapan 74 kasus peredaran gelap narkotika dan obat keras ilegal selama periode Mei hingga Juli 2026.

Dalam operasi tersebut, polisi berhasil menyita barang bukti berupa tiga kilogram sabu-sabu serta lebih dari satu juta butir obat keras tertentu (OKT) tanpa izin edar.

?Kapolres Bogor, AKBP Wikha Ardilestanto, menyampaikan bahwa para tersangka yang berhasil diamankan terdiri atas 91 laki-laki dan empat perempuan.

?"Dalam kurun waktu tersebut, Satuan Reserse Narkoba Polres Bogor telah membongkar 74 kasus peredaran gelap narkoba dan mengamankan 95 orang tersangka," ujar Wikha.

?Secara terperinci, dari total 74 kasus yang ditangani, sebanyak 41 kasus merupakan peredaran sabu-sabu dengan total barang bukti mencapai tiga kilogram.

Pihaknya juga menangani enam kasus peredaran ganja dengan barang bukti dua kilogram, 11 kasus ganja sintetis (enam ons, 78,33 gram, dan dua liter bentuk cair), serta 13 kasus penyalahgunaan obat keras ilegal dengan total 1.068.900 butir.

?Wikha menjelaskan, penyitaan obat keras ilegal dalam jumlah fantastis tersebut bersumber dari penggerebekan dua rumah yang difungsikan sebagai gudang penyimpanan di wilayah Kecamatan Rancabungur dan kawasan Cikeas.

?Pengungkapan bermula dari penangkapan seorang tersangka berinisial DM di Kecamatan Kemang.