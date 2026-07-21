Wanita Asal Cililin Diduga Diculik Mantan Pacar, Polisi Buru Pelaku

jabar.jpnn.com, BANDUNG BARAT - Seorang wanita asal Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung berinisial MN (23 tahun) diduga menjadi korban penculikan oleh mantan kekasihnya yang bernama M Reza Satria Adzani (23).

Kepala Seksi (Kasi) Humas Polres Cimahi, Iptu Gofur Supangkat mengatakan, peristiwa ini terjadi pada Minggu (12/7/2026).

Peristiwa berawal ketika korban dan adiknya berpamitan dari rumah hendak membeli minuman ke warung.

"Awal mula kejadian korban bersama adiknya pergi untuk membeli minuman," kata Gofur saat dikonfirmasi pada Selasa (21/7).

Namun, pada sore hari, hanya adik korban yang pulang ke rumah dengan menggunakan ojek online (ojol). Adik korban pun bercerita bahwa mereka sempat bertemu dengan pelaku dan memaksa mereka untuk ikut ke Alun-Alun Kota Bandung.

"Setelah ditanya kepada adik korban bahwa korban bertemu mantan pacar korban yaitu Saudara Reza," ucap dia.

Setibanya di Alun-Alun Kota Bandung, adik korban lalu disuruh pulang oleh pelaku dengan menggunakan ojol. Sementara itu, korban dibawa oleh pelaku dan hingga kini belum diketahui keberadaannya.

"Adik korban disuruh pulang dengan menggunakan ojek online ke rumah korban, sedangkan korban Saudari Meila Nurpadilah dibawa pelaku," ujarnya.