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JPNN.com Jabar Kriminal Keterlaluan! Berkedok Tantangan, Pria di Depok Tega Siksa Anak Makan Cabai hingga Dimasukkan Freezer

Keterlaluan! Berkedok Tantangan, Pria di Depok Tega Siksa Anak Makan Cabai hingga Dimasukkan Freezer

Senin, 20 Juli 2026 – 14:00 WIB
Keterlaluan! Berkedok Tantangan, Pria di Depok Tega Siksa Anak Makan Cabai hingga Dimasukkan Freezer - JPNN.com Jabar
Kasat Reskrim Polres Metro Depok, AKBP Gede Made Oka Utama. Foto : Lutviatul Fauziah/jpnn

jabar.jpnn.com, DEPOK - Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Metro Depok bergerak cepat mengamankan seorang pria yang diduga melakukan tindak kekerasan terhadap dua anak di bawah umur di kawasan Cimanggis, Kota Depok.

Pelaku kini telah resmi ditetapkan sebagai tersangka dan menjalani penahanan.

?Kasat Reskrim Polres Metro Depok, AKBP Made Gede Oka Utama, mengonfirmasi bahwa pihak kepolisian telah mengambil tindakan tegas terkait laporan dugaan penganiayaan tersebut.

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?“Jadi, untuk laporan ataupun peristiwa tersebut sudah kita tanganin dan kelola dengan baik. Sudah kami tetapkan juga sebagai tersangka,” ujar Made kepada awak media, Senin (20/7/2026).

?Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, polisi langsung melakukan penahanan terhadap tersangka.

Pihak penyidik saat ini tengah mempercepat proses penyusunan berkas perkara pidana tersebut.

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?“Dan proses dari tersangka tersebut sudah kami lakukan upaya paksa, yaitu penahanan. Kami akan segera lakukan pemberkasan dan kita limpahkan ke penuntut umum,” tutur Made menambahkan.

?Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, peristiwa memilukan ini menimpa dua orang korban yang masih berstatus anak di bawah umur.

Polres Metro Depok menetapkan seorang pria sebagai tersangka kasus kekerasan anak di Cimanggis. Korban dipaksa makan cabai dan dimasukkan ke dalam freezer
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TAGS   kota depok Polres Metro Depok kekerasan pada anak makan cabai masukan ke freezer challenge penganiayaan anak Cimanggis anak dimasukkan freezer challenge makan cabai

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