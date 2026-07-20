Keterlaluan! Berkedok Tantangan, Pria di Depok Tega Siksa Anak Makan Cabai hingga Dimasukkan Freezer

jabar.jpnn.com, DEPOK - Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Metro Depok bergerak cepat mengamankan seorang pria yang diduga melakukan tindak kekerasan terhadap dua anak di bawah umur di kawasan Cimanggis, Kota Depok.

Pelaku kini telah resmi ditetapkan sebagai tersangka dan menjalani penahanan.

?Kasat Reskrim Polres Metro Depok, AKBP Made Gede Oka Utama, mengonfirmasi bahwa pihak kepolisian telah mengambil tindakan tegas terkait laporan dugaan penganiayaan tersebut.

?“Jadi, untuk laporan ataupun peristiwa tersebut sudah kita tanganin dan kelola dengan baik. Sudah kami tetapkan juga sebagai tersangka,” ujar Made kepada awak media, Senin (20/7/2026).

?Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, polisi langsung melakukan penahanan terhadap tersangka.

Pihak penyidik saat ini tengah mempercepat proses penyusunan berkas perkara pidana tersebut.

?“Dan proses dari tersangka tersebut sudah kami lakukan upaya paksa, yaitu penahanan. Kami akan segera lakukan pemberkasan dan kita limpahkan ke penuntut umum,” tutur Made menambahkan.

?Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, peristiwa memilukan ini menimpa dua orang korban yang masih berstatus anak di bawah umur.