Driver Ojol di Bandung Terseret Ratusan Meter, Motor Raib Digasak Maling

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Seorang pengemudi ojek online (ojol) harus kehilangan sepeda motornya setelah diduga dicuri di Jalan Pagarsih, Kota Bandung pada Jumat (17/7/2026).

Nahasnya, driver ojol itu mengalami luka-luka setelah berusaha mempertahankan sepeda motornya yang diduga hendak dibawa kabur.

Dalam rekaman CCTV yang beredar di media sosial, tampak sepeda motor melaju kencang yang dikemudikan pria diduga pencuri. Di belakangnya, ada korban yang ikut terseret sejauh ratusan meter lantaran berupaya mempertahankan kendaraannya.

Akibat kejadian tersebut, korban mengalami sejumlah luka lecet akibat bergesekan dengan permukaan aspal.

Merespons kejadian ini, Kapolsek Babakan Ciparay Kompol Kurniawan mengatakan, pihaknya masih melakukan pengecekan. Dia belum bisa mengonfirmasi ihwal adanya peristiwa curanmor tersebut.

"Saya cek dulu," kata Kurniawan saat dikonfirmasi, Senin (20/7).

Hingga saat ini, polisi masih menyelidiki untuk memastikan kronologi kejadian serta mengindetifikasi pelaku.

Polisi juga disebut akan menindaklanjuti rekaman CCTV yang beredar sebagai proses penyelidikan. (mcr27/jpnn)