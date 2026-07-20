Tragis! Pria di Bandung Tewas Ditusuk Gegara Uang Rp200 Ribu

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Seorang pria berinisial LA (38 tahun) tewas setelah menjadi korban penusukan AN (31 tahun) yang terjadi di Jalan Cibangkong Lor, Kota Bandung pada Minggu (19/7/2026) malam.

Penusukan itu dipicu penagihan utang yang dilakukan korban terhadap pelaku.

"Betul bahwa sekitar jam 23.00 WIB telah terjadi tindak pidana pembunuhan," kata Kapolsek Batununggul Iptu Ahmad Rifai saat dikonfirmasi, (20/7).

Ahmad menjelaskan, kejadian ini berawal dari korban bersama temannya yang mendatangi pelaku untuk menagih utang sebesar Rp200 ribu.

Adapun kedua orang itu sebelumnya sudah saling mengenal.

"Korban saat itu datang ke kediaman pelaku untuk menagih utang dan saat itu, menurut keterangan saksi, korban meminta uang sebesar Rp200 ribu," ucapnya.

Saat ditagih, pelaku mengaku tidak memiliki uang sebanyak itu. Korban pun meminta pelaku untuk membayarnya dengan handphone karena membutuhkan uang. HP tersebut rencananya nanti akan digadaikan oleh korban.

Namun, AN menolak permintaan tersebut dan terjadilah cekcok antarkeduanya.