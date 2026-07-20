Duduk Perkara Teror Antartetangga di Rangkapan Jaya Depok, Polisi Periksa 6 Saksi

jabar.jpnn.com, DEPOK - Kepolisian Resor (Polres) Metro Depok tengah mendalami kasus perselisihan antartetangga di Rangkapan Jaya Baru, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, yang berujung pada tindakan teror, intimidasi, hingga pengerusakan.

Kasat Reskrim Polres Metro Depok, AKBP Made Gede Utama, membeberkan bahwa pihak korban telah resmi membuat laporan kepolisian terkait dugaan tindakan pengerusakan yang dilakukan oleh tetangga yang tinggal persis di sebelah rumahnya.

"Yang dilaporkan terkait pengerusakannya," ujar Made saat memberikan keterangan kepada awak media.

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Untuk mengusut tuntas perkara tersebut, penyidik Satreskrim Polres Metro Depok sejauh ini telah memeriksa sejumlah saksi dari lingkungan sekitar tempat kejadian perkara (TKP).

"Saksi yang sudah kami mintai keterangan sebanyak enam orang, yakni tetangga dan pengurus lingkungan," jelasnya.

Made menuturkan, berdasarkan keterangan para saksi, konflik antara pelapor dan terlapor sebenarnya sudah berlangsung cukup lama, yakni sejak tahun 2024.

Pihak pengurus RT/RW setempat bersama Babinsa dan Bhabinkamtibmas sebenarnya telah berupaya menempuh jalur kekeluargaan.

"Sebelumnya sudah sempat dimediasi oleh pengurus lingkungan, Babinsa, dan Bhabinkamtibmas. Namun, peristiwa ini ataupun peristiwa lainnya kerap terjadi lagi, sehingga akhirnya korban membuat laporan polisi di Polres Metro Depok," terang Made.