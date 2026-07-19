Video Kelompok Bermotor Diduga Serang Warga Bandung Viral, Bawa Samurai hingga Botol Kaca

jabar.jpnn.com, BANDUNG - Video yang merekam kedatangan sekelompok orang bermotor ke kawasan permukiman warga di Jalan Raya Cigondewah Kaler, Kelurahan Cigondewah Kaler, Kota Bandung, viral di media sosial.

Peristiwa tersebut disebut terjadi pada Sabtu (18/7/2026) dini hari. Dalam video yang beredar, tampak sejumlah orang yang mengendarai sepeda motor memasuki area permukiman warga.

Suara ledakan petasan juga terdengar dalam rekaman tersebut. Warga menyebut kelompok bermotor itu diduga membawa sejumlah benda yang dapat digunakan sebagai senjata.

Salah seorang warga, Andreas Pratama, mengatakan kejadian tersebut berlangsung ketika sejumlah warga sedang berkumpul di sekitar lokasi.

Menurut Andreas, kelompok bermotor itu tiba-tiba datang dalam jumlah cukup banyak. Ia menyebut salah seorang dari kelompok tersebut sempat menantang warga.

"Terus mereka pas tiba-tiba disamperin, dilihat ke depan ada banyak, sudah banyak anggota, sudah banyak gengsternya di sini, sudah banyak motor, puluhan motor," kata Andreas, Minggu (19/7/2026).

Warga kemudian berupaya membubarkan kelompok bermotor tersebut. Dalam situasi itu, sejumlah warga disebut mengambil petasan dan kembang api untuk menghalau massa.

"Terus tiba-tiba anak-anak langsung pada balik lagi, pada mengambil senjata yang ada di situ apa saja sampai petasan dibawa, kembang api untuk membubarkan," ujarnya.