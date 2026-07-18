Demi 4 Kaleng Susu, Pria di Depok Gelap Mata Hingga Curi Motor Teman

jabar.jpnn.com, DEPOK - Seorang pria berinisial AP (29 tahun) tega menggelapkan sepeda motor milik temannya sendiri dengan modus meminjam kendaraan untuk membeli susu anak.

?Kapolsek Bojongsari, Kompol Fauzan Thohari mengatakan, kasus tersebut merupakan ungkap kasus penipuan (penggelapan) sekaligus penadah barang curian.

Peristiwa tersebut, terjadi pada Senin (22/6) sekitar pukul 05.00 WIB di Jalan Raya Ciputat-Parung, RT 02/RW 02, Kelurahan Bojongsari Baru, Kecamatan Bojongsari, Kota Depok.

Fauzan menuturkan, mulanya pelaku menghampiri korban berinisial MY (25 tahun) yang merupakan temannya sendiri.

“AP berpura-pura meminjam motor korban dengan alasan darurat untuk membeli susu anaknya yang masih balita,” ucapnya.

Korban pun percaya, dan menyerahkan kunci motornyankepada pelaku.

Namun, pelaku tak kunjung kembali. Korban pun mulai curiga dan mendatangi rumah kontrakan pelaku.

Sayangnya, pelaku sudah melarikan diri dan korban pun akhirnya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Bojongsari.