JPNN.com

JPNN.com Jabar Kriminal Demi 4 Kaleng Susu, Pria di Depok Gelap Mata Hingga Curi Motor Teman

Demi 4 Kaleng Susu, Pria di Depok Gelap Mata Hingga Curi Motor Teman

Sabtu, 18 Juli 2026 – 19:51 WIB
Demi 4 Kaleng Susu, Pria di Depok Gelap Mata Hingga Curi Motor Teman - JPNN.com Jabar
Kapolsek Bojongsari, Kompol Fauzan Thohari saat memberikan keterangan. Foto : Lutviatul Fauziah/jpnn

jabar.jpnn.com, DEPOK - Seorang pria berinisial AP (29 tahun) tega menggelapkan sepeda motor milik temannya sendiri dengan modus meminjam kendaraan untuk membeli susu anak.

?Kapolsek Bojongsari, Kompol Fauzan Thohari mengatakan, kasus tersebut merupakan ungkap kasus penipuan (penggelapan) sekaligus penadah barang curian.

Peristiwa tersebut, terjadi pada Senin (22/6) sekitar pukul 05.00 WIB di Jalan Raya Ciputat-Parung, RT 02/RW 02, Kelurahan Bojongsari Baru, Kecamatan Bojongsari, Kota Depok.

Baca Juga:

Fauzan menuturkan, mulanya pelaku menghampiri korban berinisial MY (25 tahun) yang merupakan temannya sendiri.

“AP berpura-pura meminjam motor korban dengan alasan darurat untuk membeli susu anaknya yang masih balita,” ucapnya.

Korban pun percaya, dan menyerahkan kunci motornyankepada pelaku.

Baca Juga:

Namun, pelaku tak kunjung kembali. Korban pun mulai curiga dan mendatangi rumah kontrakan pelaku.

Sayangnya, pelaku sudah melarikan diri dan korban pun akhirnya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Bojongsari.

Seorang pria di Depok nekat menggelapkan motor temannya sendiri, karena tak memiliki uang untuk membeli susu anaknya.
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   kasus penggelapan kota depok maling motor Polsek Bojongsari susu anak

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU