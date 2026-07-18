JPNN.com

JPNN.com Jabar Kriminal Teruntuk Kombes Dedi Supriadi, Ada Tugas dari Kapolda Jabar, Ini Soal Begal di Kota Bandung

Teruntuk Kombes Dedi Supriadi, Ada Tugas dari Kapolda Jabar, Ini Soal Begal di Kota Bandung

Sabtu, 18 Juli 2026 – 16:00 WIB
Teruntuk Kombes Dedi Supriadi, Ada Tugas dari Kapolda Jabar, Ini Soal Begal di Kota Bandung - JPNN.com Jabar
Kapolda Jabar, Irjen Pol Pipit Rismanto saat ditemui seusai Apel Bhabinkamtibmas di Mapolda Jabar, Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung, Jumat (17/7/2026). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Kepolisian Daerah Jawa Barat (Polda Jabar) turut merespons peristiwa pembegalan yang kini marak terjadi di Kota Bandung.

Dalam dua bulan terakhir, polisi sudah mengungkap sejumlah kasus kejahatan jalanan.

Total ada 10 pelaku begal yang diamankan Polrestabes Bandung, sementara masih ada beberapa kejadian lagi yang masih dalam proses penyelidikan.

Baca Juga:

Kapolda Jabar, Irjen Pol Pipit Rismanto mengatakan, sebelum resmi bertugas di Jawa Barat, ia lebih dulu riset ihwal kejadian menonjol di daerah yang dipimpinnya, salah satunya Bandung.

Dia tidak membantah bila Kota Bandung kini tengah waspada akan ancaman aksi begal yang semakin berani.

Para pelaku tidak memandang waktu, mereka bisa beraksi di pagi hari.

Baca Juga:

"Sebelum masuk ke Jawa Barat, Alhamdulillah kami juga mencari informasi dengan melakukan riset dan survei terkait harapan masyarakat, salah satu yang paling banyak disampaikan adalah maraknya begal," kata Pipit saat ditemui seusai Apel Bhabinkamtibmas di Mapolda Jabar, Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung, dikutip Sabtu (18/7/2026).

Pipit pun meminta kepada seluruh pihak, khususnya Polrestabes Bandung untuk meningkatkan patroli di setiap kewilayahan.

Kapolda Jabar Irjen Pol Pipit Rusmanto menyoroti maraknya aksi begal di Kota Bandung, yang semakin meresahkan. Begini instruksi kepada anggota.
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   kapolda jabar pelaku pembegalan begal di bandung aksi begal di bandung aksi begal bandung irjen pol pipit rusmanto

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU