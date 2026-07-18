Teruntuk Kombes Dedi Supriadi, Ada Tugas dari Kapolda Jabar, Ini Soal Begal di Kota Bandung

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Kepolisian Daerah Jawa Barat (Polda Jabar) turut merespons peristiwa pembegalan yang kini marak terjadi di Kota Bandung.

Dalam dua bulan terakhir, polisi sudah mengungkap sejumlah kasus kejahatan jalanan.

Total ada 10 pelaku begal yang diamankan Polrestabes Bandung, sementara masih ada beberapa kejadian lagi yang masih dalam proses penyelidikan.

Kapolda Jabar, Irjen Pol Pipit Rismanto mengatakan, sebelum resmi bertugas di Jawa Barat, ia lebih dulu riset ihwal kejadian menonjol di daerah yang dipimpinnya, salah satunya Bandung.

Dia tidak membantah bila Kota Bandung kini tengah waspada akan ancaman aksi begal yang semakin berani.

Para pelaku tidak memandang waktu, mereka bisa beraksi di pagi hari.

"Sebelum masuk ke Jawa Barat, Alhamdulillah kami juga mencari informasi dengan melakukan riset dan survei terkait harapan masyarakat, salah satu yang paling banyak disampaikan adalah maraknya begal," kata Pipit saat ditemui seusai Apel Bhabinkamtibmas di Mapolda Jabar, Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung, dikutip Sabtu (18/7/2026).

Pipit pun meminta kepada seluruh pihak, khususnya Polrestabes Bandung untuk meningkatkan patroli di setiap kewilayahan.