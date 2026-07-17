Bandung Rawan Kejahatan Jalanan, Seorang Pria Dibegal Saat Lari Pagi

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Aksi begal di Kota Bandung semakin meresahkan. Para pelaku kini kian berani untuk menjalankan aksi kejahatannya dan bahkan melakukannya di pagi hari.

Seperti yang dialami seorang pria berinisial U (24 tahun) yang dibegal oleh dua orang di Jalan Babakan Ciparay, Kelurahan Kopo, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kota Bandung pada Kamis (16/7) sekitar pukul 07.30 WIB.

Berdasarkan informasi yang diterima, saat itu korban tengah berolahraga bersama rekannya.

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Tiba-tiba ada pengendara sepeda motor berboncengan memepet korban dan merampas paksa telepon genggam yang sedang dipegang korban.

Koran sempat melakukan perlawanan dengan menarik jaket pelaku yang dibonceng. Namun pelaku membalas dengan memukul bagian pipi korban hingga terjatuh ke aspal.

Tak lama kemudian, kedua pelaku ikut terjatuh dari sepeda motor. Kesempatan itu dimanfaatkan dua rekan korban untuk mengejar dan mengamankan salah seorang pelaku. Sementara satu pelaku lainnya berhasil melarikan diri.

Dari tangan pelaku, polisi mengamankan sejumlah barang bukti berupa satu unit sepeda motor Honda Scoopy yang digunakan saat beraksi, serta telepon genggam milik korban yang sempat terjatuh di lokasi kejadian.

Kasat Reskrim Polrestabes Bandung AKBP Anton mengatakan pihaknya masih memburu satu pelaku lain yang berhasil kabur usai kejadian.