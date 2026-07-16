Selain Perusakan Rumah, Korban Teror Tetangga di Depok Klaim Pernah Diancam Santet

jabar.jpnn.com, DEPOK - Keluarga yang mengaku menjadi korban dugaan teror tetangga di RT 07 RW 01, Kelurahan Rangkapan Jaya Baru, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, menyatakan akan menjual rumah mereka setelah mengalami berbagai tindakan yang disebut telah berlangsung sejak 2024.

Anak pemilik rumah, Novita, mengatakan keluarganya tidak hanya mengalami dugaan perusakan dan pelemparan benda ke rumah, tetapi juga menerima ancaman secara langsung.

"Diajak berkelahi, bahkan diancam akan disantet," kata Novita.

Menurut Novita, dugaan gangguan juga terjadi saat keluarganya menggelar kegiatan di rumah, seperti acara keluarga maupun pengajian.

Dia mengaku terduga pelaku kerap memutar musik dengan volume keras sehingga mengganggu jalannya kegiatan.

"Kalau di rumah ada acara atau pengajian, dia menyetel musik dengan suara keras," ujarnya.

Karena rumah mereka berdampingan, Novita menyebut suara musik tersebut sangat mengganggu kenyamanan keluarga dan tamu yang hadir.

Sebelumnya, keluarga mengaku telah mengalami berbagai dugaan tindakan teror, mulai dari perusakan pagar hingga pelemparan helm, sampah, telur, dan benda lainnya ke arah rumah.