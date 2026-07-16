Rumah Warga di Depok Jadi Sasaran Teror Tetangga Sendiri, Korban Siap Tempuh Jalur Hukum

jabar.jpnn.com, DEPOK - Seorang warga RT 07 RW 01, Kelurahan Rangkapan Jaya Baru, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, mengaku menjadi korban dugaan teror yang dilakukan oleh tetangganya sejak 2024.

Peristiwa tersebut mencuat setelah video yang memperlihatkan seorang pria melempar helm ke arah rumah korban beredar di media sosial.

Korban, Suraji, mengatakan aksi dugaan teror itu kembali terjadi saat dirinya baru pulang bekerja pada Rabu (15/7).

Saat itu, ia sempat berbincang dengan warga sekitar sebelum berpapasan dengan terduga pelaku.

"Terbaru, kemarin saya baru pulang kerja. Saya sempat mengobrol dengan tetangga. Saat itu dia lewat dan mengata-ngatai saya," kata Suraji di kediamannya, Kamis (16/7).

Suraji mengaku tidak menanggapi perkataan tersebut dan memilih masuk ke dalam rumah. Namun, menurut dia, terduga pelaku justru mengikuti hingga ke depan rumah dan melemparkan helm.

"Saat saya masuk, helm dilempar dan mengenai motor," ujarnya.

Selain insiden pelemparan helm, Suraji mengaku rumahnya beberapa kali menjadi sasaran pelemparan berbagai benda.