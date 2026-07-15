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Kota Bandung Rawan Begal Meresahkan, Polisi Tingkatkan Patroli Malam

Rabu, 15 Juli 2026 – 16:30 WIB
Kota Bandung Rawan Begal Meresahkan, Polisi Tingkatkan Patroli Malam - JPNN.com Jabar
Kasat Reskrim Polrestabes Bandung, AKBP Anton. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Aksi kejahatan jalanan terus mengancam warga Kota Bandung.

Dalam sepekan terakhir, telah terjadi beberapa kasus kejahatan jalanan atau begal yang dialami masyarakat, khususnya pengendara sepeda motor.

Teranyar, seorang pengendara motor yang sedang melintas di Fly Over Kopo, Kecamatan Bojongloa Kidul, harus mengalami luka karena senjata tajam dan kehilangan kendaraannya setelah dibegal oleh dua orang pelaku.

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Kasus kedua, aksi begal dialami pesepeda motor di Jalan BKR. Modusnya, para pelaku mengaku sebagai debt collector dan menagih tunggakan yang sebenarnya sudah dibayar.

Korban.yang sedang berkendara di Jalan BKR tiba-tiba didatangi oleh tiga orang pelaku dan mengintimidasi. Sepeda motor korban pun berhasil dirampas oleh para pelaku.

Merespons kejadian ini, Kasat Reskrim Polrestabes Bandung, AKBP Anton mengatakan pihaknya memonitor berbagai kejadian kejahatan yang terjadi di Kota Bandung.

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Setiap hari, kata Anton, polisi berpatroli berkeliling menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat.

Pihaknya pun melakukan langkah-langkah preemtif dan preventif untuk mengantisipasi terulangnya kejahatan.

Warga Bandung dihantui aksi begal yang meresahkan belakangan ini. Polrestabes Bandung janji perketat pengamanan dan rutin patroli.
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