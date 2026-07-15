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Korban Penganiayaan Taufik Hidayat Menjalani Operasi Wajah

Rabu, 15 Juli 2026 – 13:01 WIB
Korban Penganiayaan Taufik Hidayat Menjalani Operasi Wajah - JPNN.com Jabar
Taufik Hidayat, tersangka penganiayaan sadis perempuan, saat dihadirkan dalam sesi konferensi pers di Mapolda Jabar, Kota Bandung. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - YTR (29 tahun), korban penganiayaan dan penyekapan yang dilakukan kekasihnya, Taufik Hidayat (30), menjalani operasi pada bagian wajah di Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) pada Selasa (14/7/2026).

Kabar tersebut disampaikan kakak ipar YTR, Meilani. Dia mengatakan, tindakan operasi dilakukan untuk memulihkan kondisi kulit wajah korban yang mengalami kerusakan akibat penganiayaan.

"Tindakan operasi kecil di bagian wajah, untuk mengembalikan keelastisan kulit wajah," kata Meilani, Rabu (15/7/2026).

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Ia menjelaskan, kondisi kulit wajah YTR mengering dan mengeras sehingga memerlukan tindakan medis.

"Ini cuma buat ngembaliin dulu keelastisan kulit karena sudah keras," ujarnya.

Selain itu, kondisi luka di bagian kepala korban juga disebut terus menunjukkan perkembangan yang positif.

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"Alhamdulillah sudah semakin baik," ucapnya.

Sebelumnya, kakak kandung YTR, Afif Sandy mengungkapkan kondisi adiknya terus membaik selama menjalani perawatan di RSHS Bandung.

YTR, korban penganiayaan dan penyekapan kekasihnya, menjalani operasi wajah di RSHS Bandung. Kondisinya membaik, sementara polisi masih mendalami kasus tersebut
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TAGS   penganiayaan sadis penyekapan perempuan di bandung taufik hidayat penganiayaan dan penculikan penganiayaan dan penyekapan taufik hidayat dpo YTR

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